Sábado, 5 de setembro de 2020, atualizada às 9h30

Após briga, casal abandona filha de dez meses em bar no Centro



Da redação



Uma menina de dez meses foi abandonada em um bar na Rua Espírito Santo, no Centro de Juiz de Fora, na madrugada deste sábado, 5 de setembro. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os militares comparecem ao local, onde três testemunhas relataram que estavam bebendo com o casal, de 20 e 23 anos, que entraram em atrito verbal e saíram do bar deixando a criança em um carrinho de bebê parado na calçada.

Uma das testemunhas ao perceber que a criança chorava muito, segurou a criança com o intuito de acalmá-la, até que os pais voltassem. Porém, isso não aconteceu e a conselheira tutelar foi acionada e assumiu a custódia da criança. Os genitores foram localizados e presos, sendo ambos encaminhados a delegacia.

