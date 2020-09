Idosa morre em acidente na BR-267 em Bicas

Uma idosa de 70 anos morreu em um acidente na tarde desta terça-feira, 8 de setembro, na BR-267, altura do Km 70, em Bicas. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um caminhão baú e um veículo de passeio. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu. O condutor do carro, um homem de 48 anos, sofreu um corte no couro cabeludo e estava desorientado. Já o motorista do caminhão, de 32 anos, estava com dor na região lombar. Ambos foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). "Duas guarnições de bombeiros foram empenhadas nessa ocorrência e realizaram a retirada da vítima fatal das ferragens do veículo de passeio, após os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PC).



