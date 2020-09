Sábado, 12 de setembro de 2020, atualizada às 7h40

Fornecimento de água pode ficar comprometido neste final de semana em Juiz de Fora



O fornecimento de água neste final de semana em Juiz de Fora pode ficar comprometido. Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), nesta sexta-feira, 11 de setembro, houve rompimento da subadutora na Rua Vila Vidal, Bairro Jóquei Clube."Equipe da companhia já efetuou os reparos, mas como se trata de rede de maior porte, foi preciso interromper o sistema, para a execução dos trabalhos. Além disso, em virtude do aumento no consumo de água, registrado recentemente, fruto do calor atípico para esta época do ano, o sistema deverá se recuperar de forma mais lenta. Assim, o fornecimento de água será afetado no Município como um todo, ao longo deste final de semana".

Assim, a Cesama alerta a população para que faça uso racional da água neste período de dias quentes e de baixa umidade, economizando, dentro do possível, para contribuir com a manutenção do abastecimento. Alguns hábitos de uso racional da água:

Torneiras

- Fechar ao ensaboar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Só abra quando for realmente utilizar a água.



- Faça o mesmo ao lavar roupas e louças: torneira aberta, só na hora de enxaguar.



- Confira se a torneira está totalmente fechada. Uma torneira, com um filete de 1mm, desperdiça, em média, 1.280 litros de água por dia.



Banheiros



- Não abuse da descarga. Ela pode consumir até 40% da água usada em toda a casa.



- Regule periodicamente a válvula da descarga.



- Não jogue papel absorvente higiênico, fraldas descartáveis, cotonetes, preservativos ou pontas de cigarro dentro do vaso sanitário, pois podem causar entupimentos.



- Diminua o fluxo de água do chuveiro. Quando estiver se ensaboando, mantenha o chuveiro fechado.



Áreas externas



- Prefira sempre o balde à mangueira, para lavar o carro, por exemplo. É mais econômico.



- Se precisar usar a mangueira, compre um esguicho (tipo bico). Com ele, o fluxo de água é interrompido, sempre que não estiver utilizando a mangueira.



- Não use o jato d`água para “varrer” o chão. Prefira a vassoura. Aproveite a água da máquina de lavar para limpar passeios, terreiros e pátios.



- Evite lavar carros, garagens e calçadas, bem como regar jardins, várias vezes por semana.



Equipamentos



- Cuidado com o hidrômetro. Se suspeitar de vazamentos no aparelho, ligue para o Cesama Atende – 115.



- Caso o usuário suspeite de vazamentos internos, ele mesmo deve contratar um técnico para os trabalhos de vistoria.



- Cheque sempre o funcionamento da boia d`água instalada na caixa d`água.





