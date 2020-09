Incêndio destrói mais dois ônibus da Frotanobre em Juiz de Fora



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

14/09/2020

Dois ônibus da empresa Frotanobre, no Bairro Poço Rico, foram incendiados na madrugada do último domingo, 13 de setembro. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros quando as viaturas chegaram ao local as chamas já haviam consumido os dois veículos. No dia 5 de setembro, um outro incêndio na mesma empresa destruiu cinco ônibus. A Polícia Militar (PM) foi acionada devido a suspeita de incêndio criminoso.

O Portal ACESSA.com entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.