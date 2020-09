Settra disponibiliza novas câmeras de fiscalização e monitoramento de trânsito

15/09/2020

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) conta agora com 15 câmeras de fiscalização instaladas e em funcionamento no seu Centro de Controle e Monitoramento (CCM), com agentes trabalhando em tempo real, através de visão privilegiada do fluxo em diversos pontos da cidade, otimizando a ação das equipes que se encontram na rua. Segundo a assessoria, "por meio desta atividade, a Settra tem outra fonte de atuação, utilizando informações obtidas para buscar meios de conferir maior fluidez dos veículos e melhorar a gestão da mobilidade. O contrato foi assinado em junho e tem vigência de 24 meses. Para o cidadão, os vídeos disponibilizados são gravados até dois minutos antes da exibição, com duração de um minuto, e poderão ser acessados por meio do link".

As câmeras estão disponíveis nos seguintes cruzamentos:



- Av. Barão do Rio Branco com Brasil (margem esquerda)

- Av. Barão do Rio Branco com Francisco Bernardino

- Av. Barão do Rio Branco com Getúlio Vargas

- Av. Barão do Rio Branco com Rua Floriano Peixoto

- Av. Barão do Rio Branco com Rua Santa Rita

- Av. Barão do Rio Branco com Itamar Franco

- Av. Barão do Rio Branco com Rua Doutor Romualdo

- Av. Barão do Rio Branco com Dr. José Procópio Teixeira

- Av. Itamar Franco com Rua Padre Café

- Av. Itamar Franco - Praça Antônio Carlos

- Av. Getúlio Vargas com Rua Floriano Peixoto

- Rua Santo Antônio com Halfeld

- Av. Francisco Bernardino com Rua Marechal Deodoro

- Av. Francisco Bernardino com Rua Benjamin Constant

- Av. Brasil (margem direita) com Rua Benjamin Constant

Ainda este ano a Settra lançará chamamento público, com o objetivo de credenciar pessoas jurídicas interessadas em participar da ampliação do sistema de monitoramento, com novas 70 câmeras do CCM a serem implantadas em diversos locais.

