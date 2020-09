Quarta-feira, 16 de setembro de 2020, atualizada às 12h40

Polícia Civil prende jovem e apreende 50 comprimidos de ecstasy

Da redação



A Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu nesta terça-feira, 15 de setembro, no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora, um rapaz de 18 anos, por tráfico de drogas. Um adolescente também foi detido, por envolvimento no crime.

Através de serviço de inteligência desenvolvido pela Delegacia Especializada Antidrogas, junto com o departamento da Polícia Civil em Belo Horizonte, a polícia tinha conhecimento de que o autor de 18 anos havia encomendado as substâncias entorpecentes do Rio de Janeiro e que esta seria entregue na cidade.

Segundo a assessoria da PC, "os policiais deslocaram-se até o local de trabalho do rapaz e após o mesmo receber a encomenda, foi abordado, obtendo êxito em apreender 50 comprimidos de ecstasy. A polícia também recolheu 110 maços de cigarros, 14 caixas de Narix, 40 comprimidos de Tandrilax, duas caixas de sodix, 15 comprimidos de ibuprofeno, uma caixa de prednisolona, oito caixas de citrato de sildenafila, dois aparelhos celulares e um Honda/CG 160 Titan".

