Parque da Lajinha será reaberto neste sábado



18/09/2020

Com a anuência do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, durante reunião realizada na quinta-feira, 17 de setembro, a reabertura do Parque da Lajinha foi confirmada para este sábado, 19 de setembro. Para garantir a segurança dos frequentadores e servidores do local, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), definiu novas regras de funcionamento e protocolos a serem seguidos pelos visitantes. O funcionamento acontecerá de terça-feira a domingo, somente no horário entre 8h e 12h. Será permitida a permanência dentro do parque de cem pessoas simultaneamente, incluindo crianças de qualquer idade.

O acesso será controlado na portaria, único local de entrada, já que o estacionamento recebeu obras de benfeitorias e foi totalmente cercado. Com o uso de máscara obrigatório durante toda a visitação, o público terá a temperatura aferida antes de adentrar ao parque, que deverá estar abaixo de 37,5º. Não serão permitidos nenhum tipo de eventos, mesmo os piqueniques, e nem ensaios fotográficos neste primeiro momento. O estacionamento será limitado a 22 vagas no interno e a sete vagas no externo, onde estão localizadas as vagas para pessoas com deficiência e idosos.



Os parquinhos infantis e os aparelhos de ginástica ficarão fechados. A fila para entrada deverá respeitar a distância mínima de dois metros entre as pessoas, respeitando as sinalizações de distanciamento no chão. A utilização dos bebedouros será permitida somente com garrafas ou copos, sendo proibido o uso do jato diretamente na boca. O controle de todos os protocolos será realizado pelos servidores do parque, juntamente com a Guarda Municipal Ambiental.



