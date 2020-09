Quarta-feira, 23 de setembro de 2020, atualizada às 9h20

Caminhão de mudanças cai na Avenida Engenheiro Gentil Forn



Da redação



Um caminhão de mudanças caiu de uma altura de quatro metros na subida da Avenida Engenheiro Gentil Forn, no Bairro São Pedro, na manhã desta quarta-feira, 23 de setembro, em Juiz de Fora.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 7h45 e quando chegaram ao local o motorista já estava fora do veículo. Ele foi atendido pela Unidade de Resgate, mas se recusou ir até o hospital.

O condutor informou que foi obrigado a realizar a manobra, pois um veículo vinha em sua direção. Com o acidente, ele bateu em um poste, que apresentou cisalhamento e ficou inclinado sobre a via pública.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra),"o trânsito na via está com interdição total, sendo desviado para o Borboleta. O poste corre o risco de cair e a Cemig já foi acionada. Conforme os Bombeiros, o caminhão estava vazio.

