Obras de reestruturação no Trevo Estrela Sul começam na segunda-feira

25/09/2020

O Termo de Doação da obra de reestruturação do Trevo Estrela Sul foi entregue na Prefeitura de Juiz de Fora nesta quinta-feira, 24 de setembro, assinado pelas empresas doadoras, que passam a ter autorização para iniciar as obras, que serão executadas pela Construtora Engetran a partir de segunda-feira, 28.

O trevo está localizado entre a Alameda Pássaros da Polônia e a Ladeira Alexandre Leonel, no Bairro Estrela Sul. A obra tem previsão de término de dois meses, ou seja, 28 de novembro.

O local passará por várias mudanças e adequações, como implantação de faixas de pedestres para travessia segura e semáforos, organizando o tráfego de veículos, além de rotatória na Ladeira Alexandre Leonel, possibilitando retorno nos dois sentidos da via.

As mudanças foram possíveis após estudo técnico. A parceria trará diversos benefícios para trânsito e cidadão. Durante o período de obras, a empresa responsável sinalizará todo o trânsito, e agentes também monitorarão a área, com objetivo de garantir fluidez do trânsito no local.

As empresas doadoras são Auguri Empreendimentos (Spazio), Sociedade Imobiliária Minas Center (Bretas), Sociedade Independência Imóveis S.A. (Independência Shopping) e Estação Sul Empreendimentos Imobiliários.

Principais alterações



- Adequação geométrica dos canteiros do trevo;



- Colocação de sete faixas de pedestres para travessia segura;



- Instalação de seis grupos de semáforos;



- Construção de rotatória na Ladeira Alexandre Leonel, em frente ao Supermercado Bretas, com possibilidade de retorno nos dois sentidos da via.

Foto: Reprodução

