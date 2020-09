Sábado, 26 de setembro de 2020, atualizada às 7h40



Santa Teresinha é celebrada em Juiz de Fora



Da redação



Paróquias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora preparam programações especiais em homenagem à Santa Teresinha do Menino Jesus. Conhecida popularmente como a “santa das rosas” e tida como a Patrona Universal das Missões Católicas, ela é celebrada pelos católicos no dia 1º de outubro.

Ela iniciou ainda muito jovem a sua vida religiosa, aos 15 anos, e no pouco tempo em que viveu – faleceu aos 24 anos, vítima de tuberculose, em 1897 -, esteve imersa na vida eclesial. Em 1997, o Papa João Paulo II proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face doutora da Igreja, a terceira mulher a receber essa homenagem.

Em Juiz de Fora, a Paróquia Santa Teresinha, que fica localizada no bairro de mesmo nome, inicia hoje sua novena em honra a sua padroeira. Os encontros novenários seguem até 30 de setembro, sempre em dois horários, às 8h e 19h, para que mais fiéis possam participar.

No dia da santa, que também será marcado pela Missa dos Santos Óleos, às 9h30, a Igreja Matriz sedia missas às 6h, 8h, 11, 14h, 17h e 20h. Os interessados em participar presencialmente devem agendar com antecedência na secretaria paroquial, pelo telefone (32) 3224-2951.

Outras paróquias e comunidades da Arquidiocese também celebrarão o Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus com programações especiais, inclusive com transmissões pelas redes sociais. Confira:

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Bairro Santa Terezinha

*A Matriz fica na Av. Rui Barbosa, s/nº – Santa Terezinha

De 22 a 30 de setembro – Novena

8h – Missa

19h – Missa com transmissão

Dia 27 de setembro – Domingo

18h – Carreata saindo da Igreja São José, no bairro Costa Carvalho em direção a matriz de Santa Teresinha

Dia 1º de outubro – Quinta-feira – Dia de Santa Teresinha

6h, 8h, 11, 14h e 17h – Missas

20h – Missa com transmissão

*Haverá funcionamento de barraquinhas Drive-thru todos os dias.

** No dia 1º de outubro haverá barraca de rosas.

*** Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

*A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10 – Teixeiras



De 28 a 30 setembro – Tríduo

Dia 28 de setembro – Segunda-feira

19h – Momento de oração

Dia 29 de setembro – Terça-feira

19h – Missa com transmissão

Dia 30 de setembro – Quarta-feira

19h – Momento de oração

Dia 1º de outubro – Quinta-feira – Dia de Santa Teresinha

19h – Missa Solene

* Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Comunidade Santa Teresinha – Terras Altas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*As celebrações são realizadas fica na Rua Marly Cândida da Silva, 21 – Bairro Terras Altas



De 28 a 30 de setembro – Tríduo

19h – Missa

Dia 1º de outubro – Quinta-feira – Dia de Santa Teresinha

18h – Carreata passando pelas ruas da comunidade

Logo após, Missa campal festival na rua em frente do local de costume

* Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia todos os dias.

Capela Santa Teresinha – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica na Rua Maria Tomé, s/nº – Bairro Santa Teresinha

De 22 a 29 de setembro – Novena

19h30 – Novena devocional

Dia 30 de setembro – Quarta-feira

19h – Celebração do Trânsito de Santa Teresinha, e após, último dia da novena

Dia 1º de outubro – Quinta-feira – Dia de Santa Teresinha

16h – Caminho de rosas – Carreata com a imagem da santa

19h – Solene Eucaristia

* No dia 1º de outubro a Igreja permanecerá aberta para visitação, a partir das 12h.

** Transmissão pelo Facebook da comunidade todos os dias.



Capela Santa Teresinha – Bicas/MG (pertencente à Paróquia São José)

*A capela fica na Rua Santa Teresa, s/nº – Centro



Dia 2 de outubro – Sexta-feira

15h – Missa festiva

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.