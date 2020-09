Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, atualizada às 9h30

Homem sofre tentativa de homicídio em cachoeira de Chácara

Da redação



Um homem, com idade não informada, sofreu tentativa de homicídio na madrugada desse domingo, 27 de setembro, no Sítio da Cachoeira dos Menezes, em Chácara. Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima estava com outras pessoas no local, quando um homem se aproximou e realizou três disparos de arma de fogo. A vítima caiu no chão e foi encaminhada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da região. O autor fugiu em uma moto e não foi encontrado.

