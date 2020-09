Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, atualizada às 8h40

Parque Estadual do Ibitipoca reabre nesta quarta-feira



Da redação



Mais de 19 parques estaduais, estações ecológicas e outros tipos, incluindo o Parque Estadual do Ibitipoca estão retornando às atividades em Minas Gerais, segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF). A retomada da visitação nessas unidades será dividida em quatro momentos.

Com o novo anúncio, agora são 28 unidades de conservação aptas à visitação, que estava interrompida em razão da pandemia de covid-19.

"Estamos seguindo o que está previsto no Plano Minas Consciente. A reabertura se dará apenas nas unidades que estão inseridas em municípios que estejam nas ondas verde e amarela do plano”, explica o diretor-geral do IEF, Antônio Malard. “Estamos muito tranquilos para a retomada das visitações, porque o retorno foi muito positivo onde já reabrimos e foi feito um trabalho de planejamento bastante sólido para trazer aos visitantes as melhores condições possíveis", completa.

O diretor de Unidades de Conservação do IEF, Cláudio Castro, destaca que, neste momento, algumas unidades que estão nas cidades que ainda se encontram na onda vermelha do Plano Minas Consciente não poderão ser reabertas, mas entrarão na lista de reabertura quando houver avanço para as ondas amarela ou verde.

Cronograma

As novas reaberturas começaram no sábado, 26. O primeiro grupo, com nove unidades, inclui os parques estaduais Verde Grande, Serra das Araras, Lagoa do Cajueiro, Mata Seca, Veredas do Peruaçu, e Serra Negra, além das estações ecológicas de Acauã e Mata dos Ausentes, e da Área de Proteção Ambiental (APA) das Águas Vertentes. Já na terça-feira, 29, será a vez da reabertura dos parques estaduais Boa Esperança e Nova Baden.

Na quarta-feira, 30, seis unidades voltam a receber visitantes: os parques estaduais Pico do Itambé, Serra do Brigadeiro, Rio Doce, Rio Preto e Ibitipoca; e a Estação Ecológica Corumbá. Na próxima quinta-feira, 1° de outubro, reabrem o Parque Estadual Serra do Intendente e o Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio.

Recentemente, foram reabertas as seguintes unidades: parques estaduais Lapa Grande, Serra do Rola-Moça e Biribiri (12/9); Parque Estadual Serra Nova e Talhado, Monumento Natural Estadual Serra da Piedade e Refúgio de Vida Silvestre Estadual Libélulas da Serra de São José (15/9); parques estaduais Mata do Limoeiro e Serra Verde e Refúgio da Vida Silvestre Rio Pandeiros (19/9).

Ibitipoca

Uma das reaberturas mais aguardadas é a do Parque Estadual do Ibitipoca, unidade de conservação recordista em número de visitantes entre aquelas gerenciadas pelo IEF em Minas Gerais. De acordo com a gerente do parque, Clarice Silva, serão permitidos 500 visitantes por dia, com agendamento eletrônico para os principais atrativos. "Vamos trabalhar com o agendamento para evitar aglomerações na portaria da unidade”, observa Clarice. “As trilhas não têm quase nenhuma erosão e quem nos visitar vai encontrar uma unidade preparada da melhor maneira possível para receber os turistas", acrescenta.

Serviço:



Reabertura de mais 19 unidades de conservação – IEF



26/9 (sábado)

Parque Estadual Verde Grande

Parque Estadual Serra das Araras

Parque Estadual Lagoa do Cajueiro

Parque Estadual Mata Seca

Parque Estadual Veredas do Peruaçu

Parque Estadual Serra Negra

Estação Ecológica Acauã

Estação Ecológica Mata dos Ausentes

Área de Proteção Ambiental Águas Vertentes

29/9 (terça-feira)

Parque Estadual Serra da Boa Esperança

Parque Estadual de Nova Baden

30/9 (quarta-feira)

Parque Estadual do Pico do Itambé

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro

Parque Estadual do Rio Doce

Parque Estadual do Rio Preto

Parque Estadual do Ibitipoca

Estação Ecológica Corumbá

1/10 (quinta-feira)

Parque Estadual Serra do Intendente

Monumento Natural Estadual Várzea do Lajeado e Serra do Raio

