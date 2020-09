Terça-feira, 29 de setembro de 2020, atualizada às 10h

Mulher é assaltada e agredida na Avenida Getúlio Vargas



Da redação



Uma mulher de 48 anos foi assaltada por volta das 6h do último domingo, 27 de setembro, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora. Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima estava se deslocando para o trabalho quando foi abordada pelo bandido que subtrai sua bolsa, celular e diversos documentos pessoais. Além disso, ela foi agredida com socos na cabeça. O bandido fugiu e não foi localizado.



