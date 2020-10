Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, atualizada às 8h



Comitê de Cidadania lança informativo semestral



Da redação



Nesta quarta-feira, 30 de setembro, o Comitê de Cidadania-CAJP/JF lança a 41ª edição do informativo semestral, de maneira virtual, devido à situação da pandemia da Covid-19. O encontro será às 12h, pelo blog ou Facebook.

Segundo Dea Emília de Andrade, presidente do Comitê, "o documento vai apresentar as Leis aprovadas na Câmara Municipal durante o primeiro semestre; as consequências da abstenção eleitoral, dos votos nulos e brancos; os desdobramentos do Inquérito Civil no Ministério Público, com atribuição de defesa do Patrimônio Público, por força de representação formulada pela Presidência e coordenação do CAJP/JF".

Ainda nesta quarta-feira, às 19h30, no YouTube, terá uma live de lançamento do informativo. O bate-papo mediado por Maria Enilda, recebe os professores Paulo Roberto Figueira Leal e Helena da Motta.

Sobre o Comitê de Cidadania

O Comitê de Cidadania iniciou as atividades em 2001, com o objetivo é acompanhar as sessões da Câmara e estimular a participação dos jovens e da sociedade civil nos trabalhos do Legislativo, buscando sua revalorização e a melhor atuação dos vereadores.



