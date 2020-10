Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, atualizada às 10h30

Governo apresenta protocolo sanitário para volta presencial às aulas no estado



Da redação



O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, apresentou na última terça-feira, 29 de setembro, o protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais, no contexto da pandemia de Covid-19.

“A adoção de medidas de prevenção e controle é recomendada a todos, inclusive aos profissionais, aos responsáveis pelos alunos e aos próprios estudantes, promovendo assim um ambiente seguro. Dessa forma, a SES-MG entende que é preciso, minimamente, um tempo para que seja feita a estruturação de toda rede escolar com apoio psicossocial. É preciso fazer as adaptações necessárias, dando uma atenção especial para estudantes com deficiência e com condições de risco”, explicou Amaral.

O secretário reforçou, ainda, a importância de que toda a comunidade escolar esteja ciente dos benefícios e riscos a cada estratégia adotada, seja ela virtual, híbrida ou presencial, bem como os objetivos de cada uma. Segundo ele, embora o documento já seja reflexo do esforço de abarcar todas as variáveis possíveis, serão feitas revisões e atualizações sempre que necessário, conforme demanda o dinâmico contexto apresentado pela pandemia. “Naturalmente, o protocolo é passível de revisão a qualquer momento, mas entendemos que ele está muito abrangente e nos parece ser muito adequado para orientar a atividade escolar para que esse retorno seja o mais seguro possível”, afirmou.

O protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais traz definições como recomendações de inspeção sanitária para reabertura de escolas, critérios mínimos para retomada das aulas presenciais, orientações para os trabalhadores do ambiente escolar e metragem para o fluxo de entrada nas escolas.

Revisão na curva de óbitos

Durante a coletiva, Carlos Eduardo Amaral também falou sobre a situação da curva de óbitos do estado. “Ao observar a notificação por data de ocorrência, vemos que se mantém a tendência de queda que vinha se apresentando desde meados de julho. Ainda segundo as análises, quando fazemos avaliação por semana epidemiológica, vemos que o pico de óbitos foi na semana de número 33, período entre 9/8/2020 e 15/8/2020”, afirmou.

Até o momento, Minas Gerais registrou 292.291 casos confirmados da covid-19 e 7.259 óbitos.







