Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, atualizada às 9h30

Igreja católica celebra São Francisco de Assis no próximo dia 4 de outubro



Da redação



No próximo dia 4 de outubro, domingo, a Igreja Católica celebra São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana. O santo, que inspirou Jorge Bergoglio – hoje Papa Francisco – ao escolher seu nome papal, é até os tempos atuais exemplo de desapego e simplicidade, graças a sua vida humilde dedicada a ajudar a quem mais necessitava. Além disso, é considerado pelos fiéis o protetor dos animais.

As paróquias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora que lembram o santo dão início, nesta quarta-feira (30), a programações especiais em honra ao padroeiro. Os frades franciscanos responsáveis pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Bairro Monte Castelo também celebram o seu santo fundador. Confira:

Juiz de Fora

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bairro Monte Castelo

*A Matriz fica na Rua Amambaí, 130 – Monte Castelo

De 30 de setembro a 2 de outubro – Tríduo

19h – Missa

*No dia 2 de outubro, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento às 18h.

Dia 3 de outubro – Sábado

19h – Missa do Trânsito de São Francisco com transmissão

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

8h – Missa

16h – Bênção dos animais apenas por transmissão

19h – Missa transmitida

*Transmissões pelo YouTube e Facebook da paróquia. A participação presencial pode ser agendada pelo (32) 3223-1093.

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Alto Bela Aurora (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A igreja fica na Rua Waltencyr dos Santos, 20 – Bairro Alto Bela Aurora

De 1º a 3 de outubro – Tríduo

Dias 1º e 2 de outubro – Quinta e Sexta-feira

19h – Terço

19h30 – Santa Missa

Dia 3 de outubro – Sábado

19h30 – Adoração ao Santíssimo e Hora Santa

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

11h – Bênção dos animais

18h – Missa em louvor a São Francisco, com bênção das plantas e da água

19h – Carreata com a imagem de São Francisco pelas ruas do bairro

*Haverá transmissão pelo Facebook da paróquia. A participação presencial deve ser agendada com a coordenação da comunidade.

**Gesto concreto de todos os dias da festa: levar 1kg de alimento não perecível.

Igreja São Francisco de Assis – Parque Guarani (pertencente à Paróquia Santa Cruz)

*A igreja fica na Rua São João Batista, 185 – Bairro Parque Guarani

De 1º a 3 de outubro – Tríduo

Dias 1º e 2 de outubro – Quinta e Sexta-feira

19h – Missa

Dia 3 de outubro – Sábado

19h – Oração do Terço

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

8h – Missa em louvor a São Francisco, seguida de carreata e bênção dos animais

*A participação presencial nas missas pode ser agendada pelo telefone (32) 3225-1456.

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Caeté (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A igreja fica na Rua Paulo de Lima, 99 – Caeté

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

8h, 17h e 18h30 – Missas com bênçãos aos agricultores, criadores de animais e bichos de estimação

*A participação presencial das missas pode ser agendada pelo WhatsApp (32) 98702-7881.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

*A paróquia possui uma igreja dedicada a São Francisco de Assis, localizada no Bairro Represa. Mas, por ser um templo pequeno, decidiu-se por realizar a celebração na Igreja Matriz. O endereço é Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 – Barbosa Lage.

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

9h30 – Missa na Matriz Nossa Senhora de Fátima

*Haverá transmissão pelo YouTube do Padre Expedito Lopes. A participação presencial deve ser agendada através do (32) 3221-9469.

Interior

Igreja São Francisco de Assis – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Joaquim da Costa Chaves, s/nº – Bairro Boa Vista

De 1º a 3 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

19h – Missa

Igreja São Francisco de Assis – Olaria/MG (pertencente à Paróquia Santo Antônio)

*A igreja fica em São Francisco do Prata – Área Rural

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

10h30 – Missa

Igreja São Francisco – Belmiro Braga/MG (pertencente à Paróquia Santa Ana)

*A comunidade fica na Rua São Francisco, 10 – Vila São Francisco (Área Rural)

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

19h – Celebração na Comunidade São Francisco

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

*A paróquia possui uma igreja dedicada a São Francisco de Assis, mas a celebração será realizada na Igreja Matriz. O endereço é Praça Vigário Maia, 107 – Centro

Dia 4 de outubro – Domingo – Dia de São Francisco de Assis

19h – Missa

*Haverá transmissão pelo Facebook de um paroquiano e pela Rádio Serrana FM. O agendamento da participação presencial deve ser feito na secretaria paroquial.







