Sexta-feira, 2 de outubro de 2020, atualizada às 9h30

Parque Estadual do Ibitipoca será reaberto na próxima quarta-feira



Da redação



O Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata de Minas Gerais, já tem nova data de reabertura. Devido ao incêndio, a abertura foi adiada para a próxima quarta-feira, 7 de outubro.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 30, pelo diretor-geral do IEF, Antônio Malard. O dirigente esteve na unidade de conservação para acompanhar os trabalhos de rescaldo do incêndio junto ao diretor de Unidades de Conservação do IEF, Cláudio Castro, e o comandante do 3° Comando Operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo Ângelo Gomes da Silva.

De acordo com o diretor-geral, balanço prévio estima que 350 hectares de áreas de vegetação do parque foram consumidas pelas chamas. Ainda foram queimados 150 hectares de áreas do entorno da unidade, por onde o fogo se iniciou na noite do último domingo, 27; Uma avaliação completa ainda será feita após a finalização dos trabalhos de rescaldo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

“Felizmente, ainda na terça-feira (29) conseguimos debelar os focos de incêndio que estavam no interior do parque. Ainda temos focos no entorno da unidade que continuam sendo combatidos por toda a equipe de brigadistas, servidores do IEF e Corpo de Bombeiros”, explicou Malard.

Durante os três dias foram cerca de 100 pessoas envolvidas no combate às chamas. Foram utilizados dez veículos, dois helicópteros, dois airtractors (aeronave capaz de despejar água em focos de incêndio), além de uma ambulância da prefeitura de Lima Duarte que ficou disponível no parque para auxílio às equipes de trabalho. Felizmente, nenhum bombeiro, brigadista, servidor ou funcionário do parque precisou de atendimento médico.

Antônio Malard ressaltou a parceria no combate é realizada com outros órgãos para conseguir eliminar todos os focos de incêndio. “É importante registrar o sucesso dessa operação, que é fruto da união de esforços. Preciso agradecer aos servidores, funcionários do IEF, aos brigadistas voluntários, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar de Minas Gerais à Reserva Ambiental do Ibitipoca que nos forneceu apoio aéreo e também à comunidade. Infelizmente tivemos uma área importante do parque atingida, mas o resultado teria sido pior se não fosse essa união”, frisou Malard.

A gerente do Parque Estadual do Ibitipoca, Clarice Silva, informou que a recuperação das áreas queimadas deve ocorrer, de maneira natural, a partir da ocorrência de chuva na região. “A maior parte da vegetação atingida é de campo de altitude e campos rupestres em que a regeneração costuma ser muito rápida, porque já são naturalmente adaptadas pelo fogo. Logo após as primeiras chuvas essas áreas retornarão floridas”, avaliou.

Reabertura

O Ibitipoca receberá até 500 visitantes por dia e todos devem realizar agendamento prévio. O cadastro será iniciado na próxima segunda-feira, 5 de outubro, e o IEF comunicará à população, em seu site, como as inscrições podem ser feitas. Quem visitar o parque deve fazer uso de máscara de proteção individual, dispor do seu próprio álcool em gel 70% para higienização das mãos, evitar locais com aglomerações, manter o distanciamento físico de no mínimo dois metros de pessoas que não integram o núcleo familiar e levar a própria garrafa de água.

Normas

A reabertura dos parques estaduais em Minas Gerais foi autorizada pelo IEF a partir da publicação da Portaria 94, em 10 de setembro. A norma trouxe que devem ser seguidas por gerentes de unidades de conservação e visitantes para evitar o contágio pela Covid-19. Todas as medidas descritas foram elaboradas em conjunto ao Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas.

A liberação de funcionamento dos parques e demais unidades de conservação serão balizadas pelo Minas Consciente, programa elaborado pelo Executivo para balizar a retomada gradual e segura das atividades econômicas, turísticas e sociais.

