Sábado, 3 de outubro de 2020, atualizada às 8h15



Settra altera horários de linhas do transporte coletivo urbano

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) alterará e reforçará, a partir desta segunda-feira, 5 de outubro, o horário de diversas linhas do transporte coletivo urbano. As mudanças serão por tempo indeterminado.

As linhas reforçadas: Parque Independência / Jardim Gaúcho 106, Teixeiras 521 e Santa Cruz 733. As que terão quadro de horários modificados: Filgueiras 103 e 105, Santo Antônio 439 e 440, Jardim Cachoeira / Monte Castelo 601, Milho Branco 608, Vale dos Lírios 708, Nova Era 719, Paula Lima 729, Santa Cruz 722 e 732, Valadares 741, Rosário de Minas 742 e 745.

As mudanças são fruto de pesquisas realizadas pelos técnicos do Departamento de Transporte Público (DTP), com base nos dados apresentados pelo sistema de bilhetagem eletrônica e de GPS, e têm como objetivo intercalar melhor a passagem dos carros pelos corredores comuns e atender o usuário com mais rapidez. Outras alterações podem ser realizadas, buscando atender melhor à população.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.