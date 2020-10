PRF apreende 120 quilos de maconha em veículo roubado

7/10/2020

Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 7 de outubro, no km 799 da BR-040. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, durante a ronda, a equipe suspeitou do indivíduo que estava conduzindo um HB20, com placa de Ouro Fino (MG).

Os agentes realizaram a abordagem no bairro Salvaterra - que dá acesso a Juiz de Fora - e após a fiscalização, encontraram aproximadamente 120 quilos de substância análoga à maconha. "Diante disso, foi dada ordem de prisão em flagrante ao homem, que estaria retornando de Búzios (RJ). O veículo apresentou adulteração nos elementos identificadores, sendo constatado que se tratava de um carro roubado.".

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Juiz de Fora.

