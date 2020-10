Sexta-feira, 9 de outubro de 2020, atualizada às 8h16

Settra altera itinerário e quadro de horários da linha 640 Rodoviária



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai alterar o quadro de horários e o itinerário da linha 640 – Rodoviária, a partir desta quinta-feira, 8 de outubro. O novo itinerário vai até o Bairro Cascatinha.

O itinerário Rodoviária/Cascatinha: Terminal Rodoviária, Avenida Brasil margem direita, Rua Noel Rosa, Rua Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, Avenida Brasil margem direita, Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, retorno no Trevo do Posto Policial, Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, número 150 - Ponto Final.

O itinerário Cascatinha/Rodoviária: Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, número 150 - Ponto Final, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Dr. Romualdo, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Américo Lobo, Avenida Brasil margem esquerda, Ponte Domingos Alves Pereira, Avenida Brasil margem esquerda, Terminal Rodoviário.

A alteração será válida para todos os dias úteis. Os quadros de horários podem ser conferidos no site da Prefeitura.

Outras linhas também terão seu quadro de horários modificados



- A linha 432 São Benedito, a partir do dia 9 de outubro, e as linhas 713 Náutico e 738 Pedra Branca, no dia 13 de outubro.



- A linha 432 terá o quadro de horários alterados nos dias úteis e aos sábados. Já as linhas 713 e 738, somente nos dias úteis.



As mudanças são frutos de pesquisas realizadas pelos técnicos do Departamento de Transporte Público (DTP), com base nos dados apresentados pelo sistema de bilhetagem eletrônica e de GPS. Elas têm como objetivo intercalar melhor a passagem dos carros pelos corredores comuns e atender aos usuários com mais rapidez. Outras alterações podem ser realizadas, tendo em vista sempre a qualidade dos serviços para a população.

