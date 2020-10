Sábado, 10 de outubro de 2020, atualizada às 8h50

Cemig prorroga campanha de negociação de débitos



Da redação



A Cemig prorrogou até 31 de outubro a Campanha de Negociação de Débitos. A intenção do novo prazo é possibilitar que clientes quitem dívidas com a companhia em condições especiais. São oferecidas condições facilitadas para o acerto das pendências, como o parcelamento da dívida em até 12 vezes sem juros (a negociação deve ser feita nos canais digitais da Cemig). A partir de agora, os clientes também podem utilizar o cartão de débito ou crédito para aderir à campanha.

Para acessar o programa, basta atualizar o cadastro com dados de e-mail e telefone junto à Cemig e fazer a adesão ao recebimento da fatura por e-mail no ato de parcelamento. O benefício é válido por meio dos canais digitais da companhia. O pagamento por cartão de débito ou crédito está disponível somente no Cemig Atende Web.

Vale informar também que, desde o final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de energia por inadimplemento.

Como parcelar

A fim de reduzir o risco de contaminação durante a pandemia de covid-19, a Cemig desenvolveu alternativas digitais para facilitar o acesso dos clientes no ambiente digital.

Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a Cemig por meio do WhatsApp. Basta adicionar o telefone 31 3506-1160 e enviar um "oi". O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, no endereço www.cemig.com.br, clicando na opção "Parcelamento de Débitos".

O pagamento por cartão de crédito ou débito está disponível somente via Cemig Atende Web (www.cemig.com.br) nas opções “Segunda Via” ou Parcelamento de Débitos".

A Cemig disponibiliza, ainda, o call center exclusivo para negociação, pelo número 0800 721 7003 (de segunda a sexta, das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 15h). Atendimentos virtual (por videoconferência) e presencial (que está ativo) também podem ser agendados no site da companhia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.