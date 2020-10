Terça-feira, 13 de outubro de 2020, atualizada às 8h20

Coleta seletiva retorna as atividades nesta terça-feira



Da redação



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) retorna com as atividades de coleta seletiva de materiais recicláveis, nesta terça-feira, 13 de outubro. Os serviços estavam suspensos desde 24 de março, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O trabalho abrange mais de 60% da cidade. São 104 bairros e 24 condomínios cadastrados.

Os resíduos são encaminhados para as associações dos Catadores de Papeis e Resíduos Sólidos (Apares), Lixo Certo (Alicer) e Municipal de Catadores de Papel e Materiais Reaproveitáveis de Juiz de Fora (Ascajuf). Os materiais recicláveis devem ser entregues secos, sem restos de comida, limpos e, caso possam quebrar e machucar, envoltos em papel grosso. Não é necessário separar o lixo reciclável por categoria (plástico, papel, metal e vidro etc).

Para o retorno das atividades, os locais atendidos nesta terça são Nova Benfica, Benfica, Jardim dos Alfineiros, São Damião, Santa Cruz, Oswaldo Cruz, Santa Clara, Jardim Bom Jesus, Várzea de Benfica, Morro da Glória, Jardim da Glória, Santa Catarina, Santa Helena, parte do Dom Bosco, Dom Orione, Aeroporto, Embrapa, Novo Horizonte e Paineiras, além dos condomínios Jardim da Serra, Lajinha Greenpark, da Serra, do Aeroporto, Jardim Renoir, Guadalajara, José Ludolf Melo, Murilo Mendes, Santos Dumont, Deusdedith Salgado e Quintas dos Alfaburgos. As rotas da coleta seletiva continuam as mesmas e podem ser consultadas no site.

Para outras informações sobre reciclagem, coleta seletiva e campanhas educativas, o interessado pode entrar em contato com o setor de Educação Ambiental pelo telefone 3690-3571, de segunda a sexta-feira, das 8h às 1h2 e das 14h às 17h.

