Quarta-feira, 14 de outubro de 2020, atualizada às 10h

Mulher de 41 anos é assaltada na passarela da Rodoviária



Da redação



Uma mulher, de 41 anos, foi assaltada na noite dessa terça-feira, 13 de outubro, na Rua Euclides de Souza Lima, por volta das 22h, no Bairro Esplanada, em Juiz de Fora. Segundo informações do boletim de ocorrências, a vítima compareceu na base comunitária do Francisco Bernardino relatando que caminhava pela passarela quando foi abordada por dois indivíduos. Eles ameaçaram a vítima com uma faca e subtraíram sua carteira com documentos pessoais e R$ 30. O rastreamento foi realizado, sem êxito.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.