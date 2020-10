Terça-feira, 20 de outubro de 2020, atualizada às 9h55

Mulher denuncia estupro após descobrir que está grávida



Da redação



Uma mulher, de 41 anos, foi vítima de estupro na Rua Doutor Felício Pifano, no Bairro Jardim dos Alfineiros, em Juiz de Fora. O crime aconteceu no dia 21 de setembro, mas ela só registrou o boletim de ocorrências na última segunda-feira, dia 19 de outubro. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava andando a pé pela via, por volta das 6h30, quando foi abordada pelo homem que estava dentro de um carro. Ela foi obrigada a entrar no veículo e levada para uma rua deserta, onde o criminoso consumiu o fato e fugiu.

A vítima não soube informar os dados do autor ou do veículo e disse que só decidiu denunciar agora após descobrir que está grávida.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.