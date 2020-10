Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, atualizada às 8h50

Museu realiza doação de mudas na sexta-feira

Da redação



Nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, às 10h, o Departamento de Parque e Edificações (Depae) do Museu Mariano Procópio realizará doação de mudas de “Cóleus” ou “Coração-magoado” como também é conhecida a planta. A distribuição será na entrada do parque da instituição, conforme edições anteriores. As plantas ficarão em uma mesa próxima ao portão, na Rua Mariano Procópio, facilitando sua retirada, evitando aglomeração, sendo oferecida uma planta por pessoa.

As mudinhas produzidas no viveiro de plantas do parque foram acondicionadas em caixinhas de leite e suco vazias doadas pelo público que participou de outras edições da iniciativa realizada pelo Depae. O departamento continua recebendo a doação das caixinhas, não apenas no dia do evento, os interessados em doar podem deixar os itens recicláveis na portaria do parque.

O “Cóleus”, a espécie a ser doada nesta edição do evento, é uma planta de fácil cultivo, sendo possível encontrar dezenas de variedades de padrões, formatos e cores. A folhagem não chega a um metro de altura, sendo possível o cultivo em solo fértil, ou em vasos. A planta deve ser regada periodicamente, mantendo a terra úmida. Além disso, pode tomar sol o dia todo ou, no mínimo, por quatro horas.





