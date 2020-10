Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, atualizada às 8h40

Parque da Lajinha terá número de visitantes e funcionamento ampliados em novembro

Da redação



A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) vai alterar as regras de visitação ao Parque da Lajinha a partir do dia 3 de novembro. O horário de funcionamento passará a ser das 8 às 14h, de terça a domingo, e será ampliado para 200 o número de pessoas que poderão permanecer dentro do parque ao mesmo tempo. O estacionamento interno, onde já foram concluídas as obras de instalação do novo calçamento, passará a disponibilizar 35 vagas. Já os outros protocolos de prevenção e segurança, não serão alterados.



Permanecerá a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a visitação, aferição da temperatura na entrada, e proibição da realização de eventos e ensaios fotográficos. Os parquinhos infantis e os aparelhos de ginástica continuam fechados. Na fila para entrada deve-se manter a distância mínima de dois metros entre as pessoas, respeitando as sinalizações de distanciamento no chão. A utilização dos bebedouros somente é permitida com garrafas ou copos, sendo proibido o uso do jato diretamente na boca.



Com a anuência do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 o Parque da Lajinha foi reaberto no dia 19 de setembro. O acesso passou a ser controlado na portaria, o único local de entrada, já que o estacionamento interno recebeu obras de benfeitorias e foi totalmente cercado. O parque também passou a oferecer mais uma opção de lazer, que é o passeio de pedalinho no local. O serviço é executado por uma empresa terceirizada, vencedora da licitação realizada pela Semaur. O controle de todos os protocolos é realizado pelos servidores do parque, juntamente com a Guarda Municipal Ambiental

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.