Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, atualizada às 8h

Settra altera horário e itinerário de linhas de ônibus

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) alterou o itinerário da linha 538 - Morada do Serro / Via Jardim Casa Blanca / Adolpho Vireque.

O itinerário no sentido bairro/centro será: Rua José Lourenço, Rua Pantanal, Rua Arthur Peterson, BR-040, Rua José Lourenço Kelmer.

Já o itinerário no sentido centro/bairro será: Rua José Lourenço Kelmer, Rua Adão Barbosa Lima, Rua Monteiro Lobato, Rua Adolfo J. Filho, Rua Adão Barbosa Lima, Rua Professora Adelaide Bergo, Rua Arthur Peterson e Rua José Lourenço. As alterações podem ser conferidas no site.

O horário da linha 718 - Ponte Preta, também foi alterado. As mudanças serão por tempo indeterminado e atendem as medidas de proteção contra a Covid-19. Confira as mudanças.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.