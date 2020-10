Sexta-feira, 23 de outubro de 2020, atualizada às 8h40

São Judas Tadeu é celebrado em diversas comunidades da Arquidiocese



Da redação



No próximo dia 28 de outubro, a Igreja celebra o dia do santo padroeiro das causas impossíveis, São Judas Tadeu. Ele é um dos doze apóstolos, era primo de Jesus e irmão de Tiago Menor. É autor de uma epístola que leva o seu nome, na qual ataca os agnósticos e diz que os que têm fé, mas não fazem obras boas, são como nuvens que não têm água.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora há várias igrejas dedicadas ao santo, e várias delas prepararam programações especiais. No Santuário localizado no Bairro Furtado de Menezes, a novena começou no último dia 19 e irá até 27 de outubro, com missas todos os dias às 15h e 19h. Na quarta-feira (28), haverá missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Juiz de Fora

Santuário São Judas Tadeu – Bairro Furtado de Menezes (pertencente à Paróquia Santíssima Trindade)

*O Santuário fica na Rua São Judas Tadeu, 59 – Furtado de Menezes



Até 27 de outubro – Novena

15h e 19h – Missas



Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h – Missas



* Transmissão pelo Facebook e Instagram do Santuário.

** O agendamento da participação deve ser feito através do telefone (32) 3211-2664 de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h e aos sábados, das 8h às 12h.

*** Haverá confissões durante todo o dia, no Centro Catequético.

Capela São Judas Tadeu – Bairro São Judas Tadeu (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*A capela fica na Rua José Carlos de Lery, 60 – São Judas Tadeu

Até 27 de outubro – Novena

18h – Novena

Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

8h – Missa

9h – Carreata pelas ruas do bairro

15h e 19h30 – Missas



* Transmissão pelo Facebook da comunidade, a partir do dia 21 de outubro.

** O agendamento da participação deve ser feito através do telefone (32) 3223‐5755 de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h.

Comunidade São Judas Tadeu – Bairro Arco Íris (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A comunidade fica na Rua Hilário Dias da Cruz, 22 – Arco Íris

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 25 de outubro – Domingo

12h – Almoço Delivery

19h30 – Missa*

Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h30 – Festa sinodal de São Judas com Missa festiva*



* Transmissão pelo Facebook da Paróquia.

** O agendamento da participação deve ser feito com a coordenadora da comunidade. Para obter o contato da coordenadora, entrar em contato na secretaria paroquial pelo telefone (32) 3234-2257 de segunda a sexta, de 8h às 17h e aos sábados de 8h às 12h.

Comunidade São Judas Tadeu – Cruzeiro Santa Rita (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A comunidade fica na Rua José Vicente, 18 – Cruzeiro Santa Rita



Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h- Santo Terço

12h – Santo Terço

15h – Santo Terço

18h – Santo Terço

19h – Santa Missa. Após a missa, cortejo com a imagem do padroeiro pelas ruas do bairro

* O agendamento da participação deve ser feito pelo telefone (32) 3226-2348 de segunda a sexta, de 14h às 18h.

Interior

Igreja São Judas Tadeu – Rio Novo/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A Igreja fica no Nova Aurora/Renascer



Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h – Missa



* O agendamento da participação deve ser feito através do telefone (32) 3274‐1211 na quinta ou sexta-feira de 13h30 às 18h.

Capela São Judas Tadeu – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

*A capela fica na Rua Pedro Albanese, 49 – Bairro Graminha



Até 27 de outubro – Novena

19h – Missa



Dia 28 de outubro – Quarta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h – Procissão saindo da rodoviária em direção à capela, onde haverá missa

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.