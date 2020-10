Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, atualizada às 9h28

Estado lança edital para venda de imóveis



Da redação



A MGi Participações S.A., como parte da política de desmobilização de ativos do Estado, está com novo processo de leilão aberto para venda de 29 imóveis de não uso. Neste edital, participam grandes áreas, com mais de 20 mil metros quadrados, além de apartamentos, casas e salas comerciais em diversas localidades do país. Os preços mínimos de lances variam de R$ 8 mil a R$ 10.620.000,00, de acordo com o imóvel.

Para participar da concorrência os interessados devem realizar depósito ou transferência à MGi com do valor da caução, que equivale a 5% do preço mínimo. O valor é devolvido, caso o concorrente não vença o certame. Além, disso, é necessário providenciar cópias de documentos e preenchimento da proposta (lance) a ser encaminhada à MGi, observando o que é exigido pelo Edital MGi 003/2020. O documento está disponível para consulta em www.mgileiloes.com.br.

O prazo máximo para entrega de propostas é 15 de dezembro de 2020. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo e-mail vendas@mgipart.com.br, ou então pelo WhatsApp (31) 99990-1127.

A MGi é uma estatal vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.