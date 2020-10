Motorista de 53 anos morre em acidente na BR-267

Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

26/10/2020

Um homem, de 53 anos, morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira, dia 26 de outubro, na BR-267, altura do km 153, em Lima Duarte. Segundo o Boletim de Ocorrências, a vítima dirigia um Fia Uno, com placa de Alto do Rio Doce, sentido Juiz de Fora/Caxambu (MG), quando perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão, com placa de Rio Claro (SP). Ele morreu no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML). O motorista do caminhão, de 49 anos, teve ferimentos leves.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.