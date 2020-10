Terça-feira, 27 de outubro de 2020, atualizada às 9h27



Caixa realiza campanha de renegociação de dívidas em Juiz de Fora



A Caixa Econômica Federal realiza a campanha Você no Azul para regularização de dívidas de contratos comerciais em atraso. Em Juiz de Fora, a unidade móvel estacionou na Praça Presidente Antonio Carlos, no Centro. No Caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para a regularização das dívidas, até a sexta-feira, dia 30 de outubro, das 9h às 17h.

A campanha Você no Azul oferece condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas comerciais em atraso, beneficiando pessoas físicas e empresas. Este ano a novidade é a possibilidade de regularizar as dívidas nas unidades lotéricas, sendo que o cliente pode pagar valores de até R$ 2 mil. Basta informar o CPF.

Quem não puder sair de casa, o banco oferece diversos canais remotos: WhatsApp, no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis no Twitter (twitter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook (facebook.com/caixa). Além disso, a regularização pode ser feita em todas as agências.





