Sexta-feira, 30 de outubro de 2020, atualizada às 8h20

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos cemitérios Municipal e Parque da Saudade



Da redação



O Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida espera que pouco mais de dez mil pessoas passem pelo local no feriado de Finados. O número representa uma queda de cerca de 30% na quantidade de visitantes, tendo em vista a baixa visitação percebida no último Dia das Mães e no Dia dos Pais, datas que costumam atrair mais público. Neste ano, em virtude da pandemia e por orientação do arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, não haverá celebrações eucarísticas, para que se evitem aglomerações.

O espaço estará aberto para visitação nos dias 1 e 2 de novembro, das 7h às 17h. Para isso, servidores fazem limpeza geral, pintura e podas de árvores. A administração do espaço disponibilizará álcool em gel, sabonete higienizante e banheiros químicos a quem for visitar o cemitério. Os atendimentos ao público serão feitos na capela 2, ao lado do portão lateral, localizado na Rua Viscondessa Di Cavalcante, 36, Poço Rico, onde serão dadas orientações, a fim de agilizar o acesso dos visitantes às sepulturas. Além disso, o Demlurb fez a desinfecção de toda a área do estacionamento, capelas, banheiros e escritórios.

Nos últimos anos, o Cemitério Municipal passou por uma série de melhorias, incluindo reforma dos banheiros, priorizando acessibilidade, e houve melhoria da iluminação na área das capelas, dentre outras.

Parque da Saudade

O Cemitério Parque da Saudade também espera receber cerca de 10 mil pessoas. É recomendado que todos mantenham distanciamento social e utilizem máscaras. Trinta funcionários trabalharão para auxiliar na localização dos jazigos e atender a quaisquer demandas dos visitantes. “Estes funcionários se encontrarão junto a administração e em pontos estratégicos do cemitério para devidas informações”, orienta Firmino Possas, gerente do Parque da Saudade.

O Parque da Saudade solicitou à Polícia Militar reforço no policiamento da região e à Settra, o controle do trânsito nas imediações. Vigias estarão disponíveis para proporcionar segurança e direcionar o trânsito na área interna. O cemitério orienta que os visitantes levem flores naturais e é proibido plantá-las no entorno do jazigo. Ambulantes também não podem vender flores no interior do local. Uma ambulância ficará de plantão para eventuais emergências.

Trânsito

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) promoverá alterações nas ruas próximas aos cemitérios entre as 22h deste domingo, 1° de novembro, e as 22h de segunda-feira, 2, Dia de Finados. No Cemitério Municipal, as mudanças serão as seguintes: Tráfego normal com autorização de estacionamento na parte reta da praça. No Cemitério Parque da Saudade será implantada mão única na Avenida Alencar Tristão, entre a Avenida Rui Barbosa e a Praça Santos Marcão. Para acessar o Parque da Saudade, os veículos provenientes do Bairro Bandeirantes e adjacências deverão seguir pela Rua Grão Mogol, Avenida Rui Barbosa, Rua Santa Terezinha, Rua Doutor José Eutrópio, Rua Humberto de Campos, Avenida Rui Barbosa e Avenida Alencar Tristão.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.