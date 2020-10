Sexta-feira, 30 de outubro de 2020, atualizada às 8h20

Pagamento dos servidores referente a outubro será em parcela única

Da redação



O pagamento dos servidores da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) referente ao mês de outubro será pago em parcela única na sexta-feira, 6 de novembro, quarto dia útil, para todos os servidores, ativos, aposentados e pensionistas. A data foi anunciada pelo prefeito Antônio Almas nesta quarta-feira, 28 de outubro, dia do servidor público, nas redes sociais oficiais e no Canal do Servidor, no YouTube.

O dia do pagamento foi definido após a avaliação periódica do fluxo financeiro do Município.



