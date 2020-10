Sexta-feira, 30 de outubro de 2020, atualizada às 8h45

Paróquias realizam missas no Dia de Finados em Juiz de Fora



Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, a Igreja Católica celebra, em todo o mundo, o Dia de Finados.

“Nós somos convidados a manifestar a nossa fé e a certeza que Cristo venceu a morte, oferecendo a todos a vida eterna. E é nessa certeza que nós, católicos, vamos aos cemitérios, rezamos por aqueles que já faleceram, na certeza de que eles estão junto de Deus, na vida eterna”, afirma o Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a tradição é mantida e a data será marcada por missas em paróquias da região. Elas substituirão as tradicionais celebrações nos cemitérios, que este ano não ocorrerão por conta da pandemia da Covid-19. Vale recordar a necessidade de agendamento prévio para participação presencial.

Apesar da ausência das missas, o funcionamento dos espaços será normal: o Cemitério Municipal, localizado no Bairro Poço Rico, ficará aberto de 7h às 17h, enquanto no Parque da Saudade a visitação aos túmulos poderá ser feita entre 7h e 18h.

As celebrações que acontecem todos os anos no Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida foram transferidas para a Igreja Menino Jesus de Praga e acontecerão às 7h, 9h, 14h, 16h e 18h. Na Igreja Santa Teresinha, localizada no bairro de mesmo nome e próxima do Parque da Saudade, as missas serão às 8h e 18h. Confira os locais e horários de outras celebrações do dia:

Paróquias e cemitérios de Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

7h, 10h* e 18h – Missas

*Celebração presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. Transmissão pelo Facebook e YouTube da WebTV “A Voz Católica” e pela Rádio Catedral 102,3 FM.

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

10h – Missa na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

9h – Missa na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

8h* – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

19h – Missa na Igreja Santa Clara (Bairro Santa Paula)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h e 19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

9h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

**O cemitério funcionará no domingo (1º) e na segunda-feira (2), de 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

8h* – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Igreja São Geraldo

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 10h* e 19h – Missas na Igreja da Glória

*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

**O Cemitério da Glória funcionará de 8h às 16h30.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

9h – Missa na Matriz

*O cemitério funcionará de 8h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa na Igreja São José (Valadares)

10h – Missa na Matriz

15h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

*Os cemitérios de Igrejinha, Valadares e Toledos funcionarão de 8h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

7h30 – Missas nas comunidades Sagrada Família (Jóquei Clube I) e São Lucas (Cidade do Sol)

9h30 – Missas na Matriz e na Igreja Verbo Divino (Jóquei Clube II)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

8h – Missa na Matriz

9h – Missa na Igreja Santana

10h – Missa na Igreja São Charbel

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

7h e 19h30 – Missas na Matriz

18h – Missa na Comunidade São Judas Tadeu

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

16h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Perpetuo Socorro – Jardim Esperança

8h, 9h30 e 11h – Missas na Igreja São Francisco de Assis (Caeté)

*O Cemitério de Caeté funcionará de 8h às 17h.

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Perpetuo Socorro – Monte Castelo

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h e 10h* – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

9h – Missa na Matriz

*O cemitério funcionará de 7h às 18h.

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

8h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo

10h* – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Missa na Matriz

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

18h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

9h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

9h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

8h* e 19h – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

7h, 9h, 14h, 16h e 18h* – Missas na Igreja Menino Jesus de Praga

*Transmissão pelo Instagram da paróquia.

8h – Missa no Santuário São Judas Tadeu

*Transmissão pelo Facebook do Santuário.

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

8h – Missa na Matriz

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

19h – Missa na Matriz

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

8h – Missa na Matriz

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h e 11h* – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Instagram.

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 10h, 12h e 18h – Missas na Matriz

Paróquia São Pedro – São Pedro

8h e 16h – Missas no pátio da Igreja Matriz

*O Cemitério São Pedro funcionará nos dias 31 de outubro e 1º e 2 de novembro, de 7h às 17h.

Paróquia São Pio X – Ipiranga

8h – Missa no Seminário Nossa Senhora do Sagrado Coração (Bairro Sagrado Coração de Jesus)

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

8h – Missa na Matriz

10h – Missa na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

*Os cemitérios do Bairro Barreira do Triunfo e de Humaitá funcionarão das 8h às 17h.

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Bethânia

7h30 – Missa na Matriz

Paróquias e cemitérios do interior

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

8h – Missa na Igreja Santo Antônio

11h e 19h* – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**O cemitério funcionará das 7h às 16h.

Paróquia São José – Bicas/MG

9h – Missa no Cemitério Municipal

17h – Missa na Igreja Santa Helena

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas/MG

8h – Missa no cemitério

12h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

8h e 19h – Missas na Matriz

*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca /MG

9h e 17h – Missas na Matriz

14h – Missa na Igreja São Sebastião

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

19h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**O cemitério funcionará das 7h às 17h.

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

8h*, 10h e 19h – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

8h, 10h, 15h e 19h – Missas no Santuário

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

9h – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

9h e 19h* – Missas na Matriz

18h – Missa da Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Manejo)

*Transmissão pelo Facebook de um paroquiano.

Paróquia Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

7h – Missa na Praça da Paz, em frente ao Cemitério

*O cemitério funcionará até às 18h.

9h30 – Missa na Igreja São José

11h – Missa na Igreja Divino Espírito Santo (Saudade)

16h – Missa na Igreja São Sebastião (Engenho Novo)

19h – Missa no Santuário

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

8h e 18h – Missas na Matriz

11h – Missa na Comunidade São Domingos de Gusmão

15h30 – Missa na Comunidade São Sebastião (Quintilianos)

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

7h, 9h e 18h – Missas na Matriz

15h – Terço da Misericórdia no Cemitério Nosso Senhor dos Passos

*O Cemitério Nosso Senhor dos Passos funcionará das 7h às 18h.

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

9h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

7h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita do Ibitipoca/MG

10h30* – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

15h – Missa na Comunidade Bom Jesus do Vermelho

17h – Missa na Comunidade Paraíso Garcia

**O cemitério funcionará das 7h às 17h.

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

8h – Missa na Matriz

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**O cemitério funcionará das 7h às 17h.

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

8h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa na Matriz*

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

8h, 15h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

7h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora das Graças

9h* e 19h – Missas na Matriz

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

7h*, 10h e 18h* – Missas na Matriz

*Transmissão pela Rádio Difusora.

**A celebração das 18h também terá transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

8h – Missa na Capela Mortuária Municipal

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (Distrito de Bocaina de Minas/MG)

10h – Missa na Comunidade Bom Jesus dos Pobres (Mirantão)

14h e 19h – Missas na Matriz

