Duas agências do Bradesco estão fechadas no Centro de Juiz de Fora



As agências do Bradesco da Rua Halfeld e do Largo do Riachuelo estão fechadas nesta sexta-feira, dia 6 de novembro. O Sindicato dos Bancários da Zona da Mata e Sul de Minas, SINTRAF JF, recebeu a informação de que três funcionários testaram positivo para a Covid-19.

Em nota, a diretora do SINTRAF JF e funcionária da agência do Largo do Riachuelo, Joyce Delgado informou que os colaboradores assim como os clientes, em sua maioria aposentados, foram surpreendidos com a notícia já na chegada. “O administrativo informou aos clientes a situação e que não haveria atendimento hoje, mas nós funcionários ficamos trabalhando em serviços internos até às 9h30”.

Seguindo os protocolos de segurança e saúde, a agência deverá ficar sem atendimento externo, passar por sanitização e reabrir na segunda-feira com outra equipe. Além disso, os funcionários que estavam trabalhando na agência devem passar por teste para verificar uma possível contaminação assintomática. Porém, de acordo com funcionários, alguns ficaram trabalhando internamente até o meio da manhã, o que aumentou o risco de contágio. Além disso, na agência do Riachuelo os funcionários não foram informados sobre a troca da equipe e nem sobre a realização de testes. Já na agência da Halfeld, foi informado aos funcionários que quem desejar poderá fazer a testagem.

O diretor do SINTRAF JF e também funcionário do Bradesco, João Hilário Neto, informou que está em contato com o diretor regional do Bradesco sobre a situação. Ele ressalta a preocupação da entidade com a saúde dos trabalhadores e clientes. “Nos preocupamos pois o risco de contaminação nos bancos, que é alto, e a atitude de manter alguns funcionários trabalhando mesmo após a confirmação de casos por um tempo foi um absurdo".

Desde a declaração da pandemia em março, o sindicato vem acompanhando os casos de contaminação que ocorreram na categoria e denunciando algumas negligências dos bancos com relação aos protocolos sanitários.



