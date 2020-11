PM prende dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no São Dimas

9/11/2020

A Polícia Militar (PM) prendeu e aprendeu autores e materiais relacionados ao tráfico de drogas no Bairro São Dimas, em Juiz de Fora. Na noite deste domingo, 8 de novembro, durante operação desencadeada pelas equipes do tático móvel, os militares receberam informações sobre a suspeição de um veículo, o qual estaria nas imediações do Shopping Jardim Norte. Diante das informações e da descrição do veículo, as guarnições intensificaram o rastreamento e lograram êxito em localizar o veículo estacionado, com dois ocupantes, de 41 e 16 anos.

Os policiais militares iniciaram as buscas e encontraram os materiais relacionados ao tráfico de drogas no porta malas do veículo. No total, foram apreendidas 20 barras de substância análoga à maconha, dois celulares, um veículo e R$ 901.

