Defesa Civil chama atenção para início do período chuvoso em Juiz de Fora



Com a chegada do período chuvoso, a Defesa Civil de Juiz de Fora reforça a importância de medidas de autoproteção, para se evitar acidentes. Dando visibilidade à questão, se mantém no ar o hotsite "Alerta Chuvas", dentro da página da PJF (pjf.mg.gov.br/chuva-de-verao). Como agir, estando de carro ou a pé, como se abrigar, cuidados com as crianças, com a rede elétrica e árvores são algumas das dicas que aparecem logo no início da navegação. Também há orientações a respeito de escavação em terreno, relação entre alagamentos e destinação incorreta do lixo, ações da Prefeitura e telefones úteis. O objetivo é manter canal direto de informação com a população, protegendo a todos e evitando ou minimizando danos.

Nos últimos 20 dias, a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, efetuou operação de cobertura com lona vinílica em duas áreas atingidas pelas chuvas do início do ano. Nos bairros Santa Cândida e Santa Luzia, as encostas, que se encontravam expostas após episódio de desabamento, foram protegidas. Estas ações são desenvolvidas como medidas paliativas, até que obras definitivas sejam realizadas. O trabalho foi feito antes do período chuvoso, para otimização do uso do material. Se fosse colocado no início do ano, neste momento já poderia estar precisando de reparos, e não surtiria o mesmo efeito de proteção necessário ao momento.

Chuvas dos últimos dias

Com as chuvas dos dois últimos dias, a Defesa Civil já registrou crescimento no número de solicitações feitas pela população. São casos de desabamento de muro de divisa e de contenção, ameaça de escorregamento de talude, trinca em parede e infiltração. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. Todo atendimento, feito pelo 199, gera boletim, que é encaminhado à equipe técnica, para realização de vistoria no local.

A população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199, entre 7h e 19h. Depois deste horário, as ligações devem ser feitas à Central da Guarda Municipal, pelo 153.

