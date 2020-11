Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, atualizada às 7h

Defesa Civil registra 34 ocorrências em Juiz de Fora nas últimas 48h



Da redação



Em razão das chuvas em Juiz de Fora nestas quarta e quinta-feiras, 11 e 12 de novembro, a Defesa Civil registrou 34 chamadas de diversas regiões, 17 em cada dia. Na tarde de quarta-feira, por exemplo, ocorreram desabamentos de dois muros, um de contenção, no Bairro Jardim Natal, e outro de divisa, no Fontesville, onde aconteceu também, na manhã desta quinta-feira, 12, escorregamento de talude. Na parte da tarde, dois novos registros do tipo foram nos bairros Realeza e Cerâmica, além de desabamento de muro de divisa no Esplanada. As demais solicitações são referentes a ameaça de escorregamento de talude, com seis casos; surgimento de trinca em edificação, sete registros; ameaças de desabamento de muro de divisa, três, e de desabamento de muro de contenção, duas ocorrências. Não houve ocorrência grave. As equipes da Defesa Civil mantêm plantão de atendimento às demandas, fazendo vistoria para avaliação de cada caso.

Durante o temporal da tarde desta quinta-feira, o nível do Rio Paraibuna atingiu 2,01m às 15h30, estando 70cm acima do normal. Nas últimas 12 horas, o acumulado de chuvas registrou 42,13 milímetros na Chácaras Passos del Rei; 36,66 no Bairro São Pedro; 26,41 no Milho Branco; 24,14 no Grama; e 22 no Santa Terezinha. Diante de situações de risco iminente, a população deve entrar em contato com Defesa Civil pelo 199, entre 7 e 19 horas. A partir daí, na Central da Guarda Municipal, pelo 153.





