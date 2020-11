Sábado, 14 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Defesa Civil retoma atendimento 24 horas pelo telefone 199



Da redação



A partir das 7h deste sábado, 14 de novembro, a Defesa Civil de Juiz de Fora voltará a operar, em sistema integral, o atendimento telefônico de solicitações pelo número 199. Com a possibilidade de aumento de demanda, em função da temporada de chuvas, o setor reforçou a equipe da central, para suprir à demanda de chamadas da população. A retomada do plantão 24 horas acontecerá após período em que a Guarda Municipal prestou apoio ao órgão no horário noturno.

A fim de prevenir desastres, a Defesa Civil também vem chamando a atenção da comunidade para os cuidados a serem tomados mediante as chuvas. Através da página da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o cidadão tem acesso ao hotsite "Alerta Chuvas" (pjf.mg.gov.br/chuva-de-verao). Nele estão dicas e orientações de como agir nas tempestades, medidas para motoristas e pedestres, onde não se abrigar e os cuidados com crianças, rede elétrica e árvores. Também há informações técnicas a respeito de movimentação de terra, alagamentos, risco de contaminação pelas águas de chuva, ações da Prefeitura e telefones úteis. O objetivo é manter canal direto de informação para a população, protegendo a todos e minimizando danos.

