Sábado, 14 de novembro de 2020, atualizada às 8h40



Eventos irregulares programados para o fim de semana são notificados pela Prefeitura



Da redação



A Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano de Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) expediu auto de notificação a uma das organizadoras do evento "Vão Bora Amor", que aconteceria neste sábado, 14. Para evitar serem descobertos, os realizadores de eventos estão usando a estratégia de lista de WhatsApp para venda antecipada das entradas. O local da festa só é divulgado aos pagantes de ingresso 30 minutos antes do início. Apesar do esquema para burlar a proibição deste tipo de evento, o Setor de Inteligência da Guarda Municipal conseguiu os dados da produtora, repassados à Fiscalização de Posturas na tarde desta sexta-feira, 13.

Organizadores de outro evento, sem licença, que aconteceria na BR-040 neste final de semana, também foram notificados pelos fiscais de posturas sobre a proibição da realização. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para acompanhar a situação e agir, caso necessário.

O Decreto Municipal 13.975/2020 restringe a realização de eventos durante a pandemia de covid-19. A multa inicial por realização de promoções sem autorização é de R$ 4.849,17, e o local pode ser interditado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.