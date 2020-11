Sábado, 14 de novembro de 2020, atualizada às 9h



Zoonoses alerta para medidas preventivas a acidentes com escorpiões

A proximidade do verão leva o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SS) a alertar a população sobre a importância de medidas para evitar acidentes com escorpiões. A reprodução do animal começa em dezembro, período de enxurradas, que o desalojam das tubulações de esgoto e pode provocar invasão de residências. O supervisor de Controle de Zoonoses, José Geraldo de Castro Júnior, orienta a respeito da eliminação de entulhos, principalmente madeira, e a vedação de portas e janelas. Segundo ele, os cuidados devem ser redobrados nos meses de alta umidade e temperatura, quando os animais estão mais ativos, em busca de alimento.

O supervisor de Controle de Pragas Urbanas, André Luiz Gonçalves Pereira, explicou que os escorpiões gostam de locais frescos, úmidos e escuros. O animal tem hábitos noturnos e sua localização durante o dia é sinal de grande infestação, o que torna necessário vedar portas e usar telas de aço nos ralos e nas janelas das residências. Até que isso ocorra, ele orienta os cuidados, principalmente com cortinas, proximidades da cama e do sofá e sapatos. Para evitar acidentes, aconselha dar fim aos restos de comida que podem atrair baratas, alimento natural dos escorpiões, e não criar locais em que possam se esconder, como restos de materiais de construção.

André Luiz informou que os problemas com os escorpiões foram reduzidos em vários pontos da cidade, com a troca da rede por manilhas de cimento, que, por serem mais quentes, afugentam os animais. Isso aconteceu, por exemplo, nas ruas Tiradentes e Santo Antônio. Quando há infestação em locais públicos, o setor de Zoonoses deve ser acionado.

José Geraldo explicou, por sua vez, que o uso de inseticidas não é à solução. O veneno é usado em pontos estratégicos, em situações emergenciais, e sua ação é paliativa. Ele esclareceu que o controle passa necessariamente pelo manejo ambiental, que consiste na eliminação de alimentos e abrigo dos escorpiões, passando pela manutenção de lotes vagos e terrenos baldios, acondicionamento e destinação corretos do lixo: “A solução consiste em eliminar todas as condições essenciais à instalação e reprodução desses animais. A educação sanitária da população é da maior importância. Sem ela, é impossível a obtenção de êxito”.

