Settra altera quadro de horários de diversas linhas



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) implantou o quadro de horários especiais de 11 linhas. A mudança é para otimizar o serviço e beneficiar os usuários. As linhas que sofrem alterações são: 103, 105, 106, 107, 108, 125, 131, 211, 226, 321 e 601. Os novos horários podem ser consultados no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

A Settra segue monitorando diariamente todas as linhas do Transporte Coletivo Urbano (TCU) e pode realizar modificações a qualquer momento.

Bom Pastor

A pasta também implantou mão única na Rua Renato Dias, entre as ruas Doutor José Procópio Teixeira e Senador Salgado Filho. A mudança visa maior segurança dos pedestres e fluidez do trânsito na região. Caso as condições climáticas não estejam favoráveis, a alteração será adiada para o dia seguinte.



