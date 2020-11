Sexta-feira, 20 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Settra realiza alterações nas ruas do Bom Pastor

Da redação



A pedido da Associação Pró-Melhoramento do Bairro Bom Pastor, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) está realizando diversas alterações no bairro, tais como, alteração de circulação na Rua Renato Dias, entre Av. Dr. José Procópio Teixeira e Av. Senador Salgado Filho, além de um conjunto de medidas com o objetivo de promover segurança, simplificar os movimentos, dividir os fluxos veiculares e ainda adequar os estacionamentos (confira).



Nesta sexta-feira, 20, será implantada mão única de circulação na Rua Dr. João Penido, entre Av. Dr. José Procópio Teixeira e Av. Senador Salgado Filho. Na sequência, serão também haverá alteração nas ruas Coronel José Mário Vilella (trecho entre Av. Dr. José Procópio Teixeira e Av. Senador Salgado Filho), Rua Antônio Augusto Teixeira (trecho entre Rua Tenente Márcio Pinto e Rua Coronel José Mário Vilella) e, por fim, Rua Tenente Márcio Pinto (trecho entre Av. Senador Salgado Filho e Rua Antônio Augusto Teixeira). Caso as condições climáticas não estejam favoráveis, a mudança será adiada.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.