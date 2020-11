Sábado, 21 de novembro de 2020, atualizada às 8h20

Settra aumenta horários e frota em 22 linhas de ônibus



Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) promoveu aumento de veículos em 22 linhas do transporte coletivo urbano (TCU) em novembro, e reforçará outras cinco a partir da próxima terça-feira, 24 de novembro.

As linhas com acréscimo a partir da próxima semana serão: 520-Aeroporto, 531-Nova Califórnia, 537-Jardim da Serra e 539 Santos Dummont, que terão os horários e frotas aumentados, além da 518-Salvaterra, que terá seu quadro de horários ajustado de acordo com o fluxo de usuários em cada período. Assim, as linhas reforçadas este mês são: 103, 105, 106, 107, 108, 117, 125, 131, 211, 226, 315, 321, 402, 403, 412, 429, 436, 518, 520, 531, 537, 538, 539, 601, 602, 646 e 731.

A Settra monitora diariamente a frota do transporte coletivo urbano, desde a mudança no quadro de horários, em março, e com levantamentos diários de dados da bilhetagem eletrônica e pesquisas nas ruas, feitas pelos agentes municipais. Todas as mudanças podem ser conferidas no site da PJF.

O monitoramento segue e novas alterações poderão acontecer, sempre objetivando atender melhor os usuários. Outras ações estão sendo feitas em combate à Covid-19, como disponibilização de equipamentos de proteção para todos os funcionários, incluindo máscaras, luvas e álcool em gel. Os veículos estão sendo higienizados constantemente, para proteger usuários e profissionais, e vários ônibus circulam adesivados com a ilustração da máscara, como forma de conscientizar sobre a necessidade do uso desta proteção, além de letreiros com a descrição “Use Máscara”.

Redução de usuários é maior que da frota

O número de usuários do transporte coletivo urbano antes da pandemia da Covid-19 era cerca de 340 mil por dia útil. Atualmente, esta média está em 165 mil, o que corresponde a 48% do número de passageiros antes pandemia. O total de veículos antes da Covid-19 (coronavírus) era cerca de 540 veículos, reduzido para 352 carros, o que representa 65% da frota total, cumprindo, assim com os protocolos de proteção contra o coronavírus.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.