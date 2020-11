Terça-feira, 24 de novembro de 2020, atualizada às 8h20

Abastecimento de água será interrompido no Bairro Granjas Betânia e região

Da redação



A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizara novo trabalho de interligação nas redes de água do Bairro Granjas Betânia, com o novo sistema de abastecimento implantado na região nesta terça-feira, 24 de novembro. Para execução do serviço será preciso interromper o fornecimento de água para os bairros Granjas Betânia, Progresso, Parque Guarani e Vivendas da Serra.

Os trabalhos serão realizados das 8h às 17h, com interdição parcial do trânsito na Avenida Juiz de Fora, nas proximidades do trevo de acesso ao Bairro Granjas Betânia, e na Rua João Rosa de Araújo. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado após a conclusão da intervenção. A companhia orienta para que a população mantenha o uso racional da água durante a execução do serviço.

As obras de reforço no abastecimento na região tiveram início em novembro de 2019, e representam investimento de R$ 1,3 milhão, em 2.500 metros de redes de distribuição de água.

