Terça-feira, 24 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Espaço Cidadão altera horário de funcionamento

Da redação



Devido ao aumento nos casos de covid-19 na cidade, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai alterar o horário de funcionamento do Espaço Cidadão JF – Centro, localizado no Parque Halfeld. Os atendimentos serão feitos das 9h às 15h e deverão ser agendados pelos telefones: 2104-8530/8531/8580. Já para obter informações, há disponível o número de whatsapp 2104-8531. As medidas são para proteger a saúde dos contribuintes e dos funcionários.

Nesta terça-feira, 24, o Espaço Cidadão estará fechado para que o Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb) faça a desinfecção de todos os ambientes, buscando garantir as condições sanitárias e de segurança necessárias no combate ao coronavírus.

