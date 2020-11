Terça-feira, 24 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Morre aos 89 anos o monsenhor Miguel Falabella de Castro



Da redação



O Monsenhor Miguel Falabella de Castro, de 89 anos, morreu às 23h30 dessa segunda-feira, 23 de novembro, na UTI da Santa Casa de Misericórdia, onde ele estava internado desde o dia 9, vítima da Covid-19.

Segunda a nota da Arquidiocese de Juiz de Fora, "ainda de madrugada, após receber a notícia, o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, lamentou a partida do Monsenhor. Em nome dos familiares, em nome da Irmandade do Senhor dos Passos, da qual era membro, da Diretoria da Santa Casa de Misericórdia da qual fazia parte como representante do Arcebispo, e ainda em nome de toda a nossa Arquidiocese de Juiz de Fora, levo a todos o conforto da fé na ressurreição dos mortos, que ele pregou tão bem em toda a sua vida, e a gratidão por tudo aquilo que este extraordinário servo de Cristo fez em sua longa vida sacerdotal”.

Em seu comunicado, Dom Gil ainda revelou o último pedido de Monsenhor Falabella. “Cumpro o dever de informar, segundo o seu belo Testamento Espiritual, cuja cópia está em meu poder, que ele pediu aos que por acaso quisessem oferecer-lhe coroas de flores, não o fizessem, mas destinassem à obra ‘Pequeninos de Jesus’, que na Arquidiocese cuida dos pobres que vivem em situação de rua, o valor que despenderiam com tal homenagem”.

A Missa Exequial será celebrada às 10h desta terça-feira, 24, na Catedral Metropolitana, com transmissão ao vivo pelo YouTube da WebTV “A Voz Católica”, pelo Facebook da Catedral e pela Rádio Catedral FM 102,3. Os fiéis que desejarem participar presencialmente devem fazer sua inscrição com antecedência, através do (32) 3250-0700.

Respeitando as normas da saúde pública, o velório e o Rito das Exéquias serão feitos com a participação apenas de alguns familiares e poucos padres, no Cemitério Parque da Saudade, em horário a ser comunicado internamente.

Monsenhor Miguel Falabella

Nascido em 29 de junho de 1931, foi ordenado padre no dia 25 de abril de 1954 em Mar de Espanha (MG), sua cidade natal, pelo primeiro bispo da então Diocese de Juiz de Fora, Dom Justino José de Santana. Seu lema de ordenação era “Jesus Cristo é o Senhor” (Fl 2,11).

Monsenhor Falabella foi Pároco da Catedral Metropolitana por quase 40 anos, entre 1963 e 2002. Naquele ano, recebeu o título de Vigário Geral da Arquidiocese, função que exerceu até março de 2019, quando renunciou por motivos de idade e saúde. Foi ainda Pároco da Paróquia São Geraldo, do Bairro Teixeiras, entre 2002 e 2009, ano em que começou a trabalhar como Vigário Paroquial na mesma comunidade. Este mesmo cargo ele ainda exerceu, nos últimos anos, na Paróquia Bom Pastor e na própria Catedral.

Entre os títulos recebidos pelo presbítero estão o de Cidadão Honorário de Juiz de Fora, de onde também é considerado Cidadão Benemérito; Cidadão Honorário de Santa Rita de Ibitipoca; Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld; Medalha da Inconfidência; Diploma de benemérito-amigo da Polícia Militar de Minas Gerais e Personalidade Cobra de Ouro da ANVFEB (Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira).

