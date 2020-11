Quinta-feira, 26 de novembro de 2020, atualizada às 8h20

Prefeitura promove força-tarefa no Centro para Operação Black Friday



Da redação



Comerciantes e consumidores devem redobrar cuidados e protocolos de combate à Covid-19, de forma mais acentuada ainda na sexta-feira, 27 de novembro, quando será promovida a campanha comercial Black Friday. Com os atuais altos índices de contaminação pelo coronavírus no Município, que ainda está em estado de calamidade pública, a orientação é para que as pessoas fiquem em casa e não participem de aglomerações de vendas. Para fiscalizar o comércio na região central e nos bairros, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) montou força-tarefa, que vai estar presente nas ruas a partir das 8h deste dia.

Fiscais de posturas, guardas municipais, agentes de trânsito e a equipe da Vigilância Sanitária estarão nas ruas verificando se os protocolos de segurança em relação à Covid-19 estão sendo cumpridos e multando qualquer tipo de irregularidade encontrada. “Já estamos notificando lojas de eletroeletrônicos, de departamentos, os shoppings e os grandes magazines em geral sobre as normas previstas na legislação e no Decreto Municipal nº 14.179, de limitação do número de pessoas dentro dos estabelecimentos; proibição de aglomerações; disponibilização de álcool gel; distanciamento entre os clientes; e do horário especial de funcionamento. Estas ações estão sendo feitas antecipadamente no Centro e em todos os bairros com concentração comercial”, informou a gerente do Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), Graciela Marques.

Para esclarecer dúvidas dos consumidores, o Procon Móvel vai estar estacionado em frente ao Cine-Theatro Central, na Rua Halfeld. Entre as determinações protocolares, permanece a proibição de experimentar roupas. O autosserviço em restaurantes também não é permitido.

A partir da situação atual e dos números da pandemia em Juiz de Fora, a Secretaria de Saúde (SS) alertou à população que pretende ir às ruas na “Black Friday”. Estes números revelam que no período de 15 dias, de 9 a 24 de novembro, foram registrados 3.274 novos casos suspeitos de covid-19, 1.320 confirmações e 29 óbitos. Em sete dias, de 17 a 24 do mesmo mês, foram 1.218 novas notificações, 431 positividades e 11 mortes. A situação epidemiológica do Município, frente a este crescente número de casos, acendeu o sinal de alerta, para que os cuidados sejam redobrados.

Assim, o setor de saúde do Município orientou os juiz-foranos para que evitem ir às ruas nesta sexta-feira, 27, data em que será realizada a “Black Friday”, priorizando as compras online. Mas, caso optem por sair, os compradores devem evitar entrar em lojas com grande concentração de pessoas, utilizar a todo momento máscara (cobrindo a boca e o nariz), lavar as mãos sempre que possível, usar frequentemente álcool em gel 70% e evitar colocar à mão nos olhos.

