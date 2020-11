Sábado, 28 de novembro de 2020, atualizada às 6h15

Comitê recomenda interdição do estacionamento no anel viário do campus da UFJF



Da redação



O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coronavírus (SarsCov-2) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recomendou à Administração Superior a interdição do estacionamento de veículos de passeio nas vagas do anel viário do campus-sede, a partir deste sábado, 28 de novembro. A decisão considera o crescimento da Covid-19 na cidade.

A recomendação foi acatada pelo reitor da UFJF, Marcus David. A decisão tem validade por tempo indeterminado pode ser revista a qualquer.

Outras áreas de estacionamento em unidades e setores já estão interditadas desde março. A Praça Cívica da UFJF, assim como todos os equipamentos que compõem seu entorno, também permanece fechada para qualquer tipo de atividade, seja física, esportiva, cultural, de recreação ou para outros fins.

