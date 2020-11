Sábado, 28 de novembro de 2020, atualizada às 6h30

Governo de Minas pagará salário de dezembro e parte do 13º a todos os servidores antes do Natal



Da redação



O governador Romeu Zema informou que pagará uma parcela do 13º salário a todos os servidores públicos no dia 23 de dezembro, antes do Natal. Será feito depósito de até R$ 2 mil na conta de todos os funcionários da ativa, inativos e pensionistas.

Com isso, 39% da folha de pagamentos será quitada antes do Natal. Receberão integralmente no dia 23 de dezembro 252 mil pagamentos (sendo 147 mil para servidores ativos e 105 mil para servidores inativos e pensionistas). O custo total será de R$ 1,1 bilhão.

O critério adotado foi o de isonomia, uma vez que todos os servidores serão contemplados. Essa é a primeira vez, em três anos, que o governo realiza parte do pagamento do 13º salário a todo o contingente de servidores antes do Natal. Tal medida é resultado de uma gestão austera, eficiente e comprometida em solucionar os graves problemas financeiros herdados da administração anterior.

Empenho

O Estado está empenhado em garantir o restante do pagamento aos servidores que recebem valor superior a R$ 2 mil. Dentre as alternativas em análise para a obtenção de recursos está a privatização da Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais). O governo federal se comprometeu a adiantar parte dos recursos oriundos da possível venda, que depende de autorização do Legislativo.

Também em grande esforço de fluxo de caixa, o governo conseguirá pagar o salário de dezembro (relativo à folha de novembro) antes do Natal. A primeira parcela será paga no dia 10 de dezembro e a segunda no dia 18 do mesmo mês. Os critérios serão os mesmos adotados em meses anteriores: R$ 2 mil para todos os servidores na primeira parcela e o restante na segunda. Servidores da Saúde e Segurança recebem integralmente na primeira parcela.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.